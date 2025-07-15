У Шостці унаслідок ракетної атаки ворога постраждала дитина, яка бігла в укриття

У місті пошкоджені медзаклад та будинки.

У Шостці Сумської області унаслідок нічної ракетної атаки постраждала 14-річна дитина.

Про це повідомили у ДСНС та ОВА.

Дівчинка зазнала уламкових поранень скла, коли бігла до укриття. Її госпіталізували, медики надають всю необхідну допомогу.

Попередньо, ворог завдав по місту три ракетні удари. Російська армія атакувала близько першої години ночі. Внаслідок атаки спалахнула пожежа.

Окрім лікарні, пошкоджено кілька багатоповерхівок та нежитлове приміщення.Рятувальники ліквідували займання та обстежили територію.

Фото: ДСНС Наслідки російського удару