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У червні поліцейські та волонтери евакуювали з Костянтинівки 196 людей

Серед евакуйованих - 13 дітей, 12 осіб з інвалідністю та один хворий. 

У червні поліцейські та волонтери евакуювали з Костянтинівки 196 людей
У червні поліцейські та волонтери евакуювали з Костянтинівки 196 людей
Фото: Поліція Донецької області

За червень співробітники поліції спільно з волонтерами евакуювали з Костянтинівки Донецької області 196 людей, з них 13 дітей, 12 осіб з інвалідністю та одного хворого. 

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Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“Кожен рейс – це ретельно спланована операція, с прорахованими маршрутами та дотриманням заходів безпеки. Броньоване авто обладнане засобами протидії БПЛА, а екіпаж має гладкоствольні рушниці для ураження дронів”, – розповів начальник поліції Костянтинівки Дмитро Кірдяпкін

Під час чергового заїзду до Костянтинівки детектор дронів показав, що екіпаж опинився під прицілом, але група продовжила евакуацію, оскільки на них чекали п’ятеро людей.

Зокрема, евакуювали 49-річного чоловіка, будинок якого росіяни зруйнували прямим влучанням, а паспорт та інші документи згоріли.

З іншої локації правоохоронці забрали жінку та немобільного чоловіка з інвалідністю, а також їхніх двох кішок.

Зараз евакуйовані перебувають вже у безпечних регіонах, куди їх доставили волонтери.

Загалом за останній місяць з Костянтинівки вдалось евакуювати 196 людей, з них 13 дітей, 12 осіб з інвалідністю та одного хворого. Евакуація триває.
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