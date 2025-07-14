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Мешканку Херсонщини засудили до 10 років за колабораціонізм

Жінка очолила “сільраду” в окупованій Новоолександрівці.

Мешканку Херсонщини засудили до 10 років за колабораціонізм
Мешканку Херсонщини засудили до 10 років за колабораціонізм
Фото: Поліція Херсонщини

Суд засудив 46-річну мешканку Херсонської області до десяти років ув’язнення за колабораційну діяльність.

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Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“46-річна жителька Нововоронцовки під час окупації правобережжя Херсонщини з власної ініціативи погодилася співпрацювати з ворогом і стала “главою Новоалєксандровского сєльского совєта Бєріславского района Хєрсонской області”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жінка забезпечила обіг російського рубля, організувала формування апарату місцевого окупаційного органу влади та забезпечила його фінансування. 

Крім того вона вирішувала питання з нарахування грошового забезпечення у валюті країни-агресора для пенсійних і соціальних виплат.

Жінка також налагоджувала освітній процес за російськими стандартами, займалася оформленням інформаційних довідок для населення.
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