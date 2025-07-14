Окупанти вкрили артилерійським вогнем Костянтинівку Донецької області, є загибла

Місто вдруге за день постраждало від російських обстрілів.

14 липня російські війська здійснили артилерійський обстріл міста Костянтинівка на Донеччині. Загинула жінка.

Про це повідомляє очільник Донецької МВА Сергій Горбунов.

"У результаті ворожої атаки загинула одна цивільна особа — жінка, яка отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям, за місцем свого проживання", — ідеться у повідомленні.

Також через обстріли пошкоджені щонайменше три приватні житлові будинки.

"Наразі провести детальний огляд місця події та остаточно оцінити масштаби руйнувань не представляється можливим через високу загрозу повторного обстрілу, близькість до району активних бойових дій, а також постійну присутність ворожих безпілотників у повітрі", — додає Горбунов.

Очільник ОВА закликав жителів Костянтинівки не ігнорувати загрозу, подбати про безпеку та за можливості евакуюватися до безпечніших регіонів.