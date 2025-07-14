За минулий тиждень від російських обстрілів постраждали 70 мешканців Харківщини, серед них — діти

Протягом минулого тижня російські окупанти атакували щонайменше 56 населених пунктів Харківської області. Троє цивільних загинули, 70 людей зазнали поранень, серед них діти.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів постраждали 70 людей, серед них – 3 дітей. На жаль, 3 людей загинули. Також один чоловік загинув внаслідок вибуху невідомого предмету", – ідеться у повідомленні.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

55 некерованих авіаційних ракет;

1 ракета Іскандер;

3 ракети (тип встановлюється);

70 КАБ;

31 БпЛА типу "Шахед";

67 БпЛА типу "Герань-2";

1 БпЛА типу "Ланцет";

2 БпЛА типу "Молнія";

17 fpv-дронів.

Найбільше окупанти атакували цивільну інфраструктуру Куп'янського району. Там пошкоджено щонайменше 32 приватні будинки, 5 багатоквартирних будинків, амбулаторію, 3 школи, автомобіль екстреної медичної допомоги, електромережі.

У Харкові минулого тижня ворог пошкодив 27 будинків, 5 магазинів, пологовий будинок, підприємство, заклад вищої освіти, 22 автомобілі.

У Куп'янському, Ізюмському та Берестинському районах згоріло щонайменше 5 пшеничних полів.

Підрозділи ДСНС знешкодили 667 вибухонебезпечних предметів.