У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ЕксклюзивНСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
ГоловнаСуспільствоВійна

За минулий тиждень від російських обстрілів постраждали 70 мешканців Харківщини, серед них — діти

Через обстріли згоріло щонайменше 5 пшеничних полів.

За минулий тиждень від російських обстрілів постраждали 70 мешканців Харківщини, серед них — діти
Фото: Олег Синєгубов

Протягом минулого тижня російські окупанти атакували щонайменше 56 населених пунктів Харківської області. Троє цивільних загинули, 70 людей зазнали поранень, серед них діти.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів постраждали 70 людей, серед них – 3 дітей. На жаль, 3 людей загинули. Також один чоловік загинув внаслідок вибуху невідомого предмету", – ідеться у повідомленні.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 55 некерованих авіаційних ракет;
  • 1 ракета Іскандер;
  • 3 ракети (тип встановлюється);
  • 70 КАБ;
  • 31 БпЛА типу "Шахед";
  • 67 БпЛА типу "Герань-2";
  • 1 БпЛА типу "Ланцет";
  • 2 БпЛА типу "Молнія";
  • 17 fpv-дронів.

Найбільше окупанти атакували цивільну інфраструктуру Куп'янського району. Там пошкоджено щонайменше 32 приватні будинки, 5 багатоквартирних будинків, амбулаторію, 3 школи, автомобіль екстреної медичної допомоги, електромережі. 

У Харкові минулого тижня ворог пошкодив 27 будинків, 5 магазинів, пологовий будинок, підприємство, заклад вищої освіти, 22 автомобілі.

У Куп'янському, Ізюмському та Берестинському районах згоріло щонайменше 5 пшеничних полів. 

Підрозділи ДСНС знешкодили 667 вибухонебезпечних предметів. 

  • Кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу по Златополю Харківської області зросла до 9 людей. Травм зазнали п'ятеро жінок та четверо чоловіків. Одна людина загинула.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies