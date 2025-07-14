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Екіпаж "Білих янголів" на Сумщині врятував з-під ворожих обстрілів літню жінку

Донедавна жінка категорично відмовлялась від евакуації.

Екіпаж "Білих янголів" на Сумщині врятував з-під ворожих обстрілів літню жінку
Фото: поліція Сумщини

Екіпаж "Білих янголів" евакуював 67-річну жінку із прифронтового населеного пункту на Сумщини. 

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Про це розповідають у поліції Сумщини. 

Правоохоронці розповідають, що донедавна жінка категорично відмовлялась виїжджати зі свого дому, як і багато інших літніх мешканців прифронтових територій. Та коли раптово погіршився стан її здоров’я, ситуація стала критичною.

Попри небезпеку та складну логістику в зоні бойових дій, екіпаж "Білих янголів" оперативно виїхав в Краснопільську громаду та дістались до будинку 76-річної пані Раїси.

"Я тут живу сама… Донька вже кілька років за кордоном. Вона мене вмовляла виїхати, але я не хотіла кидати дім. А потім стало зле – і я навіть не знала, чи доживу до ранку. Дякую, що не залишили мене. Дякую від усього серця", –  каже жінка.

Поліцейські евакуювали пані Раїсу з села й доставили на безпечну територію. Там жінку вже чекала бригада екстреної медичної допомоги. Зараз за її станом стежать лікарі, проте життя поза загрозою.

  • Під ворожими атаками поліцейські підрозділу “Білий янгол” евакуювали 8 людей з Лиманської громади Донецької області.
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