Дрони окупантів атакували Златопіль на Харківщині, є загибла та постраждалі

Сьогодні, 14 липня, російська армія дронами атакувала місто Златопіль у Харківській області. Є загибла людина та постраждалі, зокрема і дитина.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Попередньо, ворог застосував для удару БпЛА типу «Герань-2».

Станом на 12:46 відомо про одну загиблу. Ще 7 людей постраждали, серед них – 13-річна дитина.

Медики оперативно надають допомогу. Усі профільні служби працюють на місці.