Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ЕксклюзивНСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
ГоловнаСуспільствоВійна

Дрони окупантів атакували Златопіль на Харківщині, є загибла та постраждалі

Серед постраждалих є дитина.

Дрони окупантів атакували Златопіль на Харківщині, є загибла та постраждалі
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: ОПУ

Сьогодні, 14 липня, російська армія дронами атакувала місто Златопіль у Харківській області. Є загибла людина та постраждалі, зокрема і дитина.

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Попередньо, ворог застосував для удару БпЛА типу «Герань-2». 

Станом на 12:46 відомо про одну загиблу. Ще 7 людей постраждали, серед них – 13-річна дитина. 

Медики оперативно надають допомогу. Усі профільні служби працюють на місці.

  • Сьогодні, 14 липня, російський дрон пошкодив один із навчальних закладів Сум. Пізніш ворог завдав повторного удару. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies