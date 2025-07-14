У Сумах російський дрон пошкодив навчальний заклад, поранені люди (оновлено)

Сьогодні, 14 липня, російський дрон пошкодив один із навчальних закладів Сум.

Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар. Пізніше у прокуратурі повідомили, що поранені шестеро людей.

"Сьогодні зафіксовано приліт ворожого БпЛА по даху одного з навчальних закладів міста. Попередньо — є поранені", написав він у телеграмі.

На місці працюють усі відповідні служби.

Оновлення. У облпрокуратурі повідомили, що близько 11:00 год окупанти атакували безпілотником один із навчальних закладів м. Суми.

Унаслідок атаки ворога поранено 6 людей. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

Фото: Сумська облпрокуратура Наслідки російського обстрілу