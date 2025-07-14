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У Сумах російський дрон пошкодив навчальний заклад, поранені люди (оновлено)

Відомо про поранених людей. 

У Сумах російський дрон пошкодив навчальний заклад, поранені люди (оновлено)
Фото: Сили оборони Півдня

Сьогодні, 14 липня, російський дрон пошкодив один із навчальних закладів Сум.

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Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар. Пізніше у прокуратурі повідомили, що поранені шестеро людей. 

"Сьогодні зафіксовано приліт ворожого БпЛА по даху одного з навчальних закладів міста. Попередньо — є поранені", написав він у телеграмі. 

На місці працюють усі відповідні служби.

Оновлення. У облпрокуратурі повідомили, що близько 11:00 год окупанти атакували безпілотником один із навчальних закладів м. Суми.

Унаслідок атаки ворога поранено 6 людей. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки. 

Наслідки російського обстрілу
Фото: Сумська облпрокуратура
Наслідки російського обстрілу
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