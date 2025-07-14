Axios: Путін заявив Трампу про новий наступ на сході України протягом двох місяців

“Він хоче захопити все це”, – сказав Трамп президенту Франції Еммануелю Макрону, повідомляє джерело.

Російський лідер Володимир Путін протягом наступних 60 днів має намір знову спробувати окупувати українську територію до адміністративних меж областей, де Росія має значний плацдарм.

Про це він заявив у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом 3 липня, пише Axios.

Трамп зазначив, що Путін чітко дав зрозуміти, що планує ескалувати війну.

“Він хоче захопити все це”, – сказав Трамп президенту Франції Еммануелю Макрону невдовзі після розмови з Путіним, повідомляє джерело, безпосередньо обізнане з ситуацією.