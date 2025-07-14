Axios: Путін заявив Трампу про новий наступ на сході України протягом двох місяців

Російський лідер Володимир Путін протягом наступних 60 днів має намір знову спробувати окупувати українську територію до адміністративних меж областей, де Росія має значний плацдарм.
Про це він заявив у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом 3 липня, пише Axios.
Трамп зазначив, що Путін чітко дав зрозуміти, що планує ескалувати війну.
“Він хоче захопити все це”, – сказав Трамп президенту Франції Еммануелю Макрону невдовзі після розмови з Путіним, повідомляє джерело, безпосередньо обізнане з ситуацією.
- Трамп заявив вчора, що Штати надішлють Україні ЗРК Patriot. Він сказав, що це необхідно для захисту країни, оскільки президент Росії Володимир Путін "гарно говорить, але потім увечері всіх бомбить".
- Сенатор-республіканець Ліндсі Грем анонсував жорсткіші заходи США проти Росії та сильну збройну допомогу Україні. Вашингтон ухвалив таке рішення, оскільки Москва не продемонструвала прагнення припинити війну. Президент Дональд Трамп "залишив двері відчиненими стосовно Росії", але тепер "ці двері ось-ось зачиняться".