Унаслідок нічної атаки є влучання 28 дронів

Росіяни в ніч на понеділок, 14 липня, атакували Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області та 136-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (Росія), а також з окупованої частини Донецької області. До 90 із них – "шахеди", повідомили Повітряних силах. Влучання 28 дронів зафіксовано в десяти локаціях.

Ще в чотирьох локаціях впали уламки збитих дронів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 61 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни. Крім того, 47 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram Відбиття атаки