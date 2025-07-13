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На Харківщині четверо поліцейських постраждали через дронову атаку РФ

Правоохоронців госпіталізували. 

На Харківщині четверо поліцейських постраждали через дронову атаку РФ
Поліцейські постраждали через атаку дрона
Фото: Національна поліція

Сьогодні, 13 липня, на Харківщині четверо поліцейських постраждали внаслідок ворожої атаки FPV-дроном.

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Як повідомили у Нацполіції, правоохоронці дістали поранень ввечері 13 липня на території Куп’янської міської територіальної громади під час виконання службових обов’язків.

Ворожий безпілотник влучив у службовий автомобіль поліції в районі однієї з переправ. Внаслідок вибуху поранення отримали дільничний офіцер поліції, поліцейський відділу реагування патрульної поліції Куп’янського РВП та двоє поліцейських полку поліції особливого призначення. Їх госпіталізували.

За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

  • Сьогодні також російський дрон атакував медиків під час евакуації пораненого у Стецьківському старостаті на Сумщині.
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