Російська авіабомба знищила 60 га пшеничного поля на Харківщині

Люди не постраждали.

Унаслідок російського авіаудару на Куп'янщині Харківської області згоріли 60 гектарів пшеничного поля.

Про це повідомили у ДСНС.

"Сьогодні вдень російська авіація завдала чергового підступного удару — цього разу ціллю стало хлібне поле неподалік села Шевченкове Куп’янського району. Внаслідок влучання керованої авіабомби загорілася пшениця на площі 60 гектарів", – повідомили у службі.

До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників на пожежній автоцистерні.

Жертв та постраждалих немає.

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків російської атаки