Російська авіабомба знищила 60 га пшеничного поля на Харківщині

Унаслідок російського авіаудару на Куп'янщині Харківської області згоріли 60 гектарів пшеничного поля.
Про це повідомили у ДСНС.
"Сьогодні вдень російська авіація завдала чергового підступного удару — цього разу ціллю стало хлібне поле неподалік села Шевченкове Куп’янського району. Внаслідок влучання керованої авіабомби загорілася пшениця на площі 60 гектарів", – повідомили у службі.
До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників на пожежній автоцистерні.
Жертв та постраждалих немає.
- Нещодавно через росіян на Харківщині вже горіло збіжжя.