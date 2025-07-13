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Російська авіабомба знищила 60 га пшеничного поля на Харківщині

Люди не постраждали.

Російська авіабомба знищила 60 га пшеничного поля на Харківщині
Ліквідація наслідків атаки
Фото: ДСНС

Унаслідок російського авіаудару на Куп'янщині Харківської області згоріли 60 гектарів пшеничного поля. 

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Про це повідомили у ДСНС.

"Сьогодні вдень російська авіація завдала чергового підступного удару — цього разу ціллю стало хлібне поле неподалік села Шевченкове Куп’янського району. Внаслідок влучання керованої авіабомби загорілася пшениця на площі 60 гектарів", – повідомили у службі. 

До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників на пожежній автоцистерні.

Жертв та постраждалих немає.

Ліквідація наслідків російської атаки
Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків російської атаки

  • Нещодавно через росіян на Харківщині вже горіло збіжжя. 
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