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У понеділок синоптики попереджають про грози у західних областях

В окремих районах можливі град і шквали.

У понеділок синоптики попереджають про грози у західних областях
блискавка

14 липня у західних областях, а вдень місцями - на Житомирщині очікують на короткочасні дощі.

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Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Вдень можливі грози, в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с; на решті території - без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на Лівобережжі країни північно-західний, 7-12 м/с.

Температура на півдні та сході країни вночі становитиме 18-23°, вдень 29-34°, місцями сильна спека 35-37°; на решті території вночі 14-19°, вдень 26-31°. В Карпатах вночі 9-14°, вдень 18-23°.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», - наголосили у Гідрометцентрі.
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