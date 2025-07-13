У понеділок синоптики попереджають про грози у західних областях

В окремих районах можливі град і шквали.

14 липня у західних областях, а вдень місцями - на Житомирщині очікують на короткочасні дощі.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Вдень можливі грози, в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с; на решті території - без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на Лівобережжі країни північно-західний, 7-12 м/с.

Температура на півдні та сході країни вночі становитиме 18-23°, вдень 29-34°, місцями сильна спека 35-37°; на решті території вночі 14-19°, вдень 26-31°. В Карпатах вночі 9-14°, вдень 18-23°.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», - наголосили у Гідрометцентрі.