Сили оборони: ворог не зайшов на територію Дніпропетровської області, бої тривають на Донеччині

На фрноті найбільш активними залишаються Новопавлівський та Покровський напрямки. На Покровському напрямку ворог намається пройти через трасу Покровськ-Костянтинівка.

Про це заявив в ефірі речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише "Суспільне".

У східній частині Покровського напрямку фронту російські військові намагаються йти через трасу Покровськ-Костянтинівка на північ до Костянтинівки. На Новопавлівському напрямку армія РФ намагається прорватися до адмінкордону Дніпропетровської області та зайняти населені пункти.

"Ще з квітня цього року ворог намагається пройти до адміністративного кордону, на це кидаються великі зусилля і постійно анонсують, що він вже там, що він вже майже на території Дніпропетровщини, мало не щодня доводиться спростовувати. Станом на зараз він справді кинув дуже великі зусилля саме на те, щоб туди дістатися, але поки що бої йдуть в безпосередній близькості до адміністративного кордону, але все ж таки на території Донецької області", — каже Трегубов.

Ворог намагається взяти під контроль невеликі населені пункти, які фактично є неофіційними адміністративними кордонами. Однак про якісь безпосередні боєзіткнення саме на території Дніпропетровської області не йдеться.

"Чи міг хтось зайти в якості розвідки? Теоретично, певно, міг, але, будемо чесні, хтось може через кордон Білорусі зайти якась група з двох осіб і швидко втягти. Тому ми говоримо все ж таки про загальновійськовий бій, а його там не було", — додає речник.