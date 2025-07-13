Сирський обговорив потреби ЗСУ на фронті із командувачем Збройних сил Латвії

Військові обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський зустрівся з командувачем Національних Збройних сил Латвійської Республіки генерал-майором Каспарсом Пудансом. Військові обговорили потреби ЗСУ та ситуацію на фронті.

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Був радий вітати в Україні командувача Національних Збройних сил Латвійської Республіки генерал-майора Каспарса Пуданса, який відвідав Україну з робочим візитом та побував, зокрема, і в східній операційній зоні наших військ", — ідеться у повідомленні.

За його словами, “Латвія – один із найбільш відданих союзників України у сприянні відбиттю повномасштабної російської агресії. Україна ніколи не забуде готовність Латвії щорічно надавати військову допомогу в розмірі чверті відсотка валового внутрішнього продукту”.

Під час зустрічі Головком ЗСУ висловив вдячність генерал-майору Пудансу, уряду та всьому латвійському народові "за стійку політичну підтримку України, надані нам озброєння, військову техніку, боєприпаси та обладнання".

“Особливо високо ми цінуємо приєднання Латвії до “Коаліції охочих” для реалізації ініціативи щодо ймовірного розгортання в Україні багатонаціональних сил для безумовного гарантування безпеки нашої країни”, — наголосив головнокомандувач.

У розмові з латвійським колегою Головком розповів про оперативну обстановку на фронті російсько-української війни, окреслив запити Збройних Сил України щодо подальшої підтримки партнерами по НАТО.