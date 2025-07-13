Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини, є постраждалий

Ворог застосував КАБи та бив з артилерії.

Російські окупанти завдали ударів по Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровщини, відомо про постраждалого.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По Синельниківщині ворог бив безпілотниками, скинув КАБ та атакував із РСЗВ. Під час одного з обстрілів постраждав 37-річний чоловік.

Вибухи лунали також у Межівській, Покровській, Великомихайлівській громадах. Там сталося декілька займань.

Горіли пшениця, сухостій, господарська споруда. Пожежа виникла у місцевому ліцеї, він частково знищений. Руйнування є на території підприємства. Понівечені приватний будинок, 2 комбайни, авто.

Важку артилерію та fpv-дрони росіяни скеровували на Нікопольщину. Удари прийшлися на райцентр, Покровську, Мирівську, Марганецьку громади. Там пошкоджені інфраструктура та гуртожиток освітнього закладу.

Минулося без поранених.