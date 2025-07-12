Головне за суботу, 12 липня: понад 150 боєзіткнень, авіаудар по Сумщині, обстріл Нікополя

Бойові дії на Донеччині, 151 бойове зіткнення, ворожі обстріли, негода в Харкові. Яким запам’ятається 1235-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 12 липня відбулося 151 боєзіткнення.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 47 штурмових дій ворога, станом на 22 годину ще чотири боєзіткнення тривали.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 12 липня – в новині.

Російські окупанти вдарили КАБами по громаді Сумщини. Унаслідок авіаудару загинули двоє цивільних - мешканців одного з сіл Великочернеччинського старостату.

Руйнувань та пошкоджень зазнали будинки.

Армія РФ 12 липня завдала ударів по Нікополю Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілу загинула 27-річна жінка.

Ще двоє мирних жителів отримали поранення.

У Чернівцях 13 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок нічної російської атаки, повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук.

Створено спеціальну комісію для обстеження пошкоджень та оцінки збитків.

Вранці 12 липня РФ спрямувала на Чернівецьку область 4 "шахеди" та ракету. 2 людини загинули, 26 постраждало.

У Харкові сильна злива, град та шквальні пориви вітру спричинили обвал даху в приватному будинку в Салтівському районі, унаслідок чого постраждали троє людей.

Пізніше начальник ОВА Олег Синєгубов додав, що в селищі Першотравневе Зміївської громади на 56-річну жінку впало дерево. На жаль, вона загинула.

У Основ'янському районі міста дерево впало на 7-річну дівчинку, дитину госпіталізували.

За інформацією Харківської міськради, через потужну зливу та шквальний вітер у місті затоплені вулиці і поламані дерева. Через негоду в місті фіксуються перебої з електропостачанням, місцями й з водопостачанням.

Північна Корея підтвердила підтримку військових дій Росії в Україні. Сеул повідомив про плани КНДР надіслати ще військових на війну Росії проти України.

Південнокорейська розвідувальна служба заявила, що Північна Корея може готуватися до розгортання додаткових військ у липні або серпні у війні Росії проти України, раніше вона вже відправила понад 10 000 солдатів.

Північна Корея також погодилася направити 6000 військових інженерів та будівельників для реконструкції в Курській області Росії.

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