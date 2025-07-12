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Росіяни масовано атакували безпілотниками Шосткинську громаду на Сумщині

Унаслідок атаки загорілися нежитлові приміщення.

Росіяни масовано атакували безпілотниками Шосткинську громаду на Сумщині
Шостка, обстріли (архівне фото)
Фото: Facebook Офісу генпрокурора

Російські війська масовано атакували безпілотниками Шосткинську громаду на Сумщині.

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Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Близько 22:00 ворог завдав масованого удару БпЛА по цивільній інфраструктурі Шосткинської громади. Унаслідок атаки загорілися нежитлові приміщення", – написав він у телеграмі.

Наслідки уточнюються.

Перед цим у соцмережах писали, що у Шостці було чутно 10-12 вибухів.

Раніше сьогодні російські окупанти вдарили КАБами по громаді Сумщини. Унаслідок авіаудару загинули двоє цивільних
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