Росіяни масовано атакували безпілотниками Шосткинську громаду на Сумщині

Російські війська масовано атакували безпілотниками Шосткинську громаду на Сумщині.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Близько 22:00 ворог завдав масованого удару БпЛА по цивільній інфраструктурі Шосткинської громади. Унаслідок атаки загорілися нежитлові приміщення", – написав він у телеграмі.

Наслідки уточнюються.

Перед цим у соцмережах писали, що у Шостці було чутно 10-12 вибухів.

Раніше сьогодні російські окупанти вдарили КАБами по громаді Сумщини. Унаслідок авіаудару загинули двоє цивільних.