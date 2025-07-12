У Херсоні внаслідок російської атаки загинула 87-річна жінка

У Херсоні внаслідок ворожої атаки загинула 87-річна місцева жителька.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російські окупаційні війська продовжують вбивати мирне населення. Сьогодні внаслідок ворожої атаки травми, несумісні з життям, дістала 87-річна жителька Херсона. Мої співчуття родичам загиблої", - написав він у Telegram.

Раніше сьогодні повідомлялося, що в Херсоні внаслідок атаки російського дрона поранено чоловіка. Також до лікарні звернулася 49-річна місцева жителька, яка потрапила під російський обстріл 11 липня