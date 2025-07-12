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У Чернівцях внаслідок російського обстрілу 2 людини загинули, 14 постраждалих (оновлено)

РФ спрямувала на Чернівецьку область 4 "шахеди" та ракету.

У Чернівцях внаслідок російського обстрілу 2 людини загинули, 14 постраждалих (оновлено)
Фото: Руслан Запаранюк

На світанку 12 липня РФ завдала комбінованої атаки по місту Чернівці та області. Унаслідок обстрілу загинули дві людини, 4 людей у важкому стані, 10 зазнали поранень. 

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Фото: Руслан Запаранюк

Станом на 8:40 начальник ОВА заперечив інформацію про двох загиблих у лікарні. За його інформацією, загалом двоє загиблих внаслідок нічної атаки.

За оновленою інформацією Запаранюка, двоє важкопоранених померли в лікарні — жінка приблизно 45 років і чоловік приблизно 65 років. Станом на цю хвилину у Чернівцях 4 загиблих.

Про це повідомляє очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

"На світанку росіяни атакували нашу область 4-ма БпЛА типу "Шахед" та 1-ю ракетою. На превеликий жаль, від падіння уламків ворожих обʼєктів у Чернівцях загинули дві людини — 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Мої глибокі співчуття рідним і близьким…", — ідеться у повідомленні.

Фото: Руслан Запаранюк

Відомо, що 4 людини важкопоранені. "За їх життя зараз борються наші лікарі. Одна жінка в дуже важкому стані".

Ще 10 людей отримали легкі тілесні ушкодження. Їм надана медична допомога на місці.

У Чернівцях через атаку РФ пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів.

"Маємо наслідки і на території Сторожинецької громади. Внаслідок ураження ворожого БпЛА пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Там обійшлося без жертв і поранених. На місцях працюють усі профільні служби. Не наближайтеся до відповідних локацій! Це може бути небезпечно", — наголошує Запаранюк.
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