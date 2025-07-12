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У Луцьку через російську атаку знищено житловий будинок

На щастя, без загиблих.

У Луцьку через російську атаку знищено житловий будинок
Фото: Ігор Поліщук

У Луцьку унаслідок нічної атаки РФ, знищений житловий будинок, вибиті вікна, а також загорілася автівка.

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Про це повідомив міський голова міста Луцьк Ігор Поліщук.

"Маємо фактично знищений окремий приватний житловий будинок. В окремих будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна. Було займання приватного автомобіля", — ідеться у повідомленні.

Решта інформації щодо збитків уточнюється.

Інформації щодо загиблих немає.

  • У ніч на 12 липня росіяни здійснили комбіновану атаку по всій території України з використанням ударних безпілотників та крилатих ракет. Основний удар прийшовся на Захід України: Львів, Луцьк, Чернівці та Франківщина. 
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