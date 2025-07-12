У Луцьку через російську атаку знищено житловий будинок

На щастя, без загиблих.

У Луцьку унаслідок нічної атаки РФ, знищений житловий будинок, вибиті вікна, а також загорілася автівка.

Про це повідомив міський голова міста Луцьк Ігор Поліщук.

"Маємо фактично знищений окремий приватний житловий будинок. В окремих будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна. Було займання приватного автомобіля", — ідеться у повідомленні.

Решта інформації щодо збитків уточнюється.

Інформації щодо загиблих немає.