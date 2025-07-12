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Польща підняла у повітря винищувачі та привела ППО у бойову готовність

Росія атакувала прикордонні області України.

Польща підняла у повітря винищувачі та привела ППО у бойову готовність
Система ППО NASAMS поблизу Ряшева
Фото: facebook.com/DGeneralneRSZ

Оперативне командування збройних сил Польщі у мережі X повідомило про заходи, вжиті через активність російської стратегічної авіації.

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Під час обстрілу західних регіонів України безпілотниками та крилатими ракетами польські та союзницькі повітряні сили розпочали чергування у повітряному просторі. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки було виведено на найвищий рівень бойової готовності.

Поляки підкреслили, що наявні сили та засоби "залишаються повністю готовими до негайного реагування".
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