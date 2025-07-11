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Головне за п'ятницю, 11 липня: 145 боєзіткнень, бої на Покровському напрямку, атака дронів на Одесу

Бойові дії на Донеччині, 145 бойових зіткнень, ворожі обстріли, обшуки у керівника ЦПК Віталія Шабуніна. Яким запам’ятається 1234-й день повномасштабної війни.

Головне за п'ятницю, 11 липня: 145 боєзіткнень, бої на Покровському напрямку, атака дронів на Одесу
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 11 липня відбулося 145 бойових зіткнень.

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На Покровському напрямку відбулось 45 боєзіткнень, на Лиманському ще 32.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 11 липня – в новині.

За інформацією ДСНС, в Одесі відомо про 11 постраждалих унаслідок обстрілу РФ.

Виникла пожежа, пошкоджена будівля СТО, житлові будинки та стайня. Одна тварина загинула.

11 липня країни ЄС не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації через позицію Словаччини, передає «Європейська правда» з посиланням на джерела.

Це сталося під час засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper). Не виключено, що посли ЄС у Брюсселі зберуться на додаткове засідання на вихідних, щоб обговорити подальші кроки. Дипломати сподіваються, що Словаччину вдасться переконати змінити позицію.

У разі, якщо цього не станеться, питання передадуть на рівень Ради ЄС.

У керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна ДБР провело обшуки.

У Шабуніна вилучили телефон, також слідчі вилучили телефон і комп’ютер дружини, а ще планшет і телефони дітей.

У Центрі протидії корупції заявили, що розцінюють ці обшуки як «чергову хвилю атаки на Віталія Шабуніна і ЦПК через критику Офісу президента та особисто Андрія Єрмака».

За інформацією ДБР, Шабунін отримав підозру за ухилення від військової служби та шахрайство, бо систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб ЗСУ.

Докладніше – в новині.

У понеділок, 14 липня, до України приїде спеціальний представник президента США Кіт Келлог.

Про це Келлог повідомив журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на полях Конференції з відновлення України, яка проходить в Римі.

Він додав, що планує залишатися в Україні впродовж усього тижня. Келлог також вказав на те, що у нього зараз дуже щільний графік, і йому навіть ніколи поснідати.

Росіяни скаржилися на масовану атаку дронів. Вибухи лунали біля Москви, у Тульській області та на Курщині.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

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