На Херсонщині російський дрони скинув вибухівку на комбайн під час польових робіт

Російська армія атакувала з дрона комбайн у полі у Білозерській громаді Херсонщини.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Армія рф скинула вибухівку з дрона на комбайн у полі поблизу Миролюбівки Білозерської громади", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок російської атаки постраждав 56-річний чоловік. У нього вибухова травма та уламкове поранення ноги.
Потерпілого доправили до лікарні, йому надають всю необхідну допомогу.
- На Херсонщині упродовж дня внаслідок російських обстрілів двоє цивільних загинули, ще четверо дістали поранень.