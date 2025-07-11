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На Херсонщині російський дрони скинув вибухівку на комбайн під час польових робіт

Постраждав 56-річний комбайнер.

На Херсонщині російський дрони скинув вибухівку на комбайн під час польових робіт
Фото: EPA/UPG

Російська армія атакувала з дрона комбайн у полі у Білозерській громаді Херсонщини.

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Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Армія рф скинула вибухівку з дрона на комбайн у полі поблизу Миролюбівки Білозерської громади", – ідеться у повідомленні. 

Унаслідок російської атаки постраждав 56-річний чоловік. У нього вибухова травма та уламкове поранення ноги. 

Потерпілого доправили до лікарні, йому надають всю необхідну допомогу.
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