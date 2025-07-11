Україні вдалося повернути ще одну дитину з окупації РФ

17-річний юнак жив у страху в тимчасовій окупації РФ від початку повномасштабного вторгнення.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA ще одного українського підлітка вдалося врятувати з тимчасово окупованої території.

Про це повідомляє глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"17-річний хлопець виріс у селі, яке російські війська захопили в перші дні повномасштабної війни. Оскільки його брати служили в ЗСУ, вся родина опинилася під постійним тиском: за ними стежили, проводили обшуки, погрожували. Коли наближалося повноліття, з’явилася загроза примусового призову до російської армії", – ідеться у повідомленні.

Зараз хлопець нарешті у безпеці і планує вступ до навчального закладу і більше не живе в страху за своє життя.

"Дякую Українській мережі за права дитини за допомогу в порятунку підлітка. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх дітей", – наголошує Єрмак.