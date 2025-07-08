Ще сімох українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій.

Фото: Telegram/Омбудсман Лубінець Дмитро повернення українських дітей із російської окупації

Про це повідомила радниця з питань комунікацій глави Офісу Президента, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

За її словами, дітям від 6 до 17 років, всі ці роки вони росли в умовах постійного тиску з боку окупантів.

«Родин змушували проходити примусову паспортизацію, дітей позбавляли доступу до української освіти, погрожували батькам, проводили обшуки, а отримати медичну допомогу або пересуватись вільно було майже неможливо. Тепер ці діти вдома. Вони зможуть отримувати освіту українською мовою, не боячись переслідувань, зростати у безпеці та будувати власне майбутнє у вільній Україні», - розповіла Зарівна.

Фото: Telegram/Омбудсман Лубінець Дмитро повернення українських дітей із російської окупації