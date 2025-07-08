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З-під російської окупації повернули ще сімох українських дітей

Їх росіяни позбавляли доступу до української освіти, погрожували батькам, проводили обшуки.

З-під російської окупації повернули ще сімох українських дітей
повернення українських дітей із російської окупації
Фото: Telegram/Омбудсман Лубінець Дмитро

Ще сімох українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій.

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повернення українських дітей із російської окупації
Фото: Telegram/Омбудсман Лубінець Дмитро
повернення українських дітей із російської окупації

Про це повідомила радниця з питань комунікацій глави Офісу Президента, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

За її словами, дітям від 6 до 17 років, всі ці роки вони росли в умовах постійного тиску з боку окупантів.

«Родин змушували проходити примусову паспортизацію, дітей позбавляли доступу до української освіти, погрожували батькам, проводили обшуки, а отримати медичну допомогу або пересуватись вільно було майже неможливо.  Тепер ці діти вдома. Вони зможуть отримувати освіту українською мовою, не боячись переслідувань, зростати у безпеці та будувати власне майбутнє у вільній Україні», - розповіла Зарівна.

повернення українських дітей із російської окупації
Фото: Telegram/Омбудсман Лубінець Дмитро
повернення українських дітей із російської окупації

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