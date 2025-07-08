Головне за ніч та ранок вівторка, 8 липня: майже 190 боєзіткнень, нова структура МЗС, заява речника Пентагону

Нічна повітряна атака, 188 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, обрання спецпредставниці з питань українців у ЄС, повені в Техасі.

Міністерство оборони США направить Україну додаткову оборонну зброю за вказівкою президента Дональда Трампа. Відповідне оголошення розміщено на сайті американського міністерства оборони від імені речника Шона Парнелла.

Повідомлення з'явилося після того, як Дональд Трамп публічно підтвердив намір надати українцям більше зброї для відбиття російської агресії. Яку саме зброю дадуть – не конкретизували, тож невідомо, чи будуть там ракети для ППО.

"За вказівкою президента Трампа, міністерство оборони надсилає Україні додаткову оборонну зброю, аби українці могли себе захищати, поки ми працюємо над забезпеченням тривалого миру і припиненням убивств", – йдеться в оголошенні.

Докладніше – в новині.

Більше на цю тему – в матеріалі "Ціна зупинки американської допомоги"

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 188 бойових зіткнень.

Найбільше боїв відбулося на Покровському (68), Лиманському (27) та Новопавлівському (30) напрямках фронту.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, три артилерійські засоби, пункт управління та один інший важливий об’єкт противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1070 солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 1 028 610 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

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У ніч на 8 липня ворог атакував українців 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області та 54-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Є влучання в п’яти локаціях, повідомили Повітряні сили.

“Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 34 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та півдні країни. 26 – збито вогневими засобами ураження, 8 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ”, – йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга затвердив нову структуру МЗС. Рішення ухвалили на засіданні Колегії, роботу якої відновили, повідомив він у Facebook.

На думку міністра, тепер структура МЗС – це структура сучасного, сильного та прогресивного зовнішньополітичного відомства європейської держави. Але також – і міністерства країни, в якій триває війна.

Серед основних змін – переформатування департаменту стосовно ЄС і НАТО на два окремі напрямки, зміна функцій заступників міністра та створення нових управлінь. Також у МЗС з’явиться окремий департамент по роботі з українцями за кордоном. Раніше журналісти УП писали, що в разі переформатування уряду міністерство національної єдності, яке очолює підозрюваний у корупції Олексій Чернишов, можуть ліквідувати, а функції передати до МЗС.

Про інші новації – в новині.

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Міністр національної єдності Олексій Чернишов на своїй сторінці у Facebook повідомив про офіційне обрання Європейським Союзом спеціального представника з питань українців.

Як і очікувалося, цю посаду обійматиме шведка Ілва Йоганссон. Раніше вона працювала єврокомісаркою з внутрішніх справ. Неодноразово відвідувала Україну, а також табори для українських біженців, нагороджена орденом "За заслуги".

Спецпредставниця з питань українців у ЄС посилюватиме координацію між блоком та Україною, представлятиме у Брюсселі інтереси наших співвітчизників, відповідатиме за впровадження практичних інструментів підтримки українців, включно із розбудовою Центрів єдності.

Згідно з оновленими даними, в окрузі Керр, штат Техас, внаслідок повені загинуло щонайменше 104 людини. Рятувальники знайшли тіла 56 дорослих та 28 дітей.

Як пише The Guardian, сенатор-республіканець від Техасу Тед Круз у понеділок вперше публічно прокоментував трагедію, заявивши, що "ми повинні засвоїти урок, щоб встигнути внести необхідні зміни до наступної повені".

Політик зазнав нещадної критики через голосування на підтримку бюджетного законопроєкту, який зменшує фінансування Федеральної агенції із протидії надзвичайним ситуаціям та Державної метеорологічної служби. Сам Круз відкидає зв'язок між скороченням кошторису відомств та відсутністю вчасного попередження про негоду. На тлі скандалу, пов'язаного також з його поїздкою на відпочинок до Греції саме під час повені, сенатор закликав "не влаштовувати політичну боротьбу".

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