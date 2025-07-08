Пентагон оголосив, що надішле Україні додаткову зброю для оборони

Міністерство оборони США направить Україну додаткову оборонну зброю за вказівкою президента Дональда Трампа. Відповідне оголошення розміщено на сайті американського міністерства оборони від імені речника Шона Парнелла.

Повідомлення з'явилося після того, як Дональд Трамп публічно підтвердив намір надати українцям більше зброї для відбиття російської агресії. Яку саме зброю дадуть – не конкретизували, тож невідомо, чи будуть там ракети для ППО.

"За вказівкою президента Трампа, міністерство оборони надсилає Україні додаткову оборонну зброю, аби українці могли себе захищати, поки ми працюємо над забезпеченням тривалого миру і припиненням убивств", – йдеться в оголошенні.

Там додали, що система оцінки військових поставок президентом США по всьому світу залишиться чинною і є невід'ємною частиною оборонних пріоритетів "Америка понад усе".

Призупинення американської допомоги

Минулого тижня стало відомо про те, що Пентагон припинив надання Україні окремих видів озброєння, зокрема ракет для систем ППО Patriot. Деякі позиції американці відкликали вже з шляху до України, з Польщі. Журналісти з'ясували, що за цим рішенням стоїть керівник політичного напрямку Пентагону. Він був незадоволений залишками зброї на складах і вирішив урізати постачання Україні, схвалені попередньою адміністрацією.

Реклама

Київ сказав, що зв'яжеться з американцями, аби з'ясувати всі обставини. Вашингтон наполягав, що не припиняв допомоги повністю. Однак важливо, що, за повідомленнями медіа, перестали надавати засоби для протиповітряної оборони, на критичній необхідності яких Україна неодноразово наголошувала. Росія тим часом інтенсифікувала повітряні напади і провела декілька масованих атак.



Більше на цю тему – в матеріалі "Ціна зупинки американської допомоги"

За час призупинення допомоги Дональд Трамп поговорив з Путіним, а тоді – з Володимиром Зеленським. Розмовою з Путіним він залишився розчарованим. Зеленський, коментуючи бесіду з американським колегою, назвав її найкращою за увесь час.

Рішення призупинення допомоги розкритикували і в США, і за їхніми кордонами. Зокрема, в пресі, і навіть в улюбленій газеті американського президента.