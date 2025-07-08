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Підійшов до авто і вистрілив: у Києві невідомий убив чоловіка

Нападник втік. 

Підійшов до авто і вистрілив: у Києві невідомий убив чоловіка
У Києві застрелили чоловіка
Фото: поліція Києва в Telegram

Уранці вівторка в Деснянському районі Києва застрелили чоловіка. Повідомлення про злочин надійшло близько 7 ранку. За інформацією поліції міста, невідомий чоловік підійшов до автомобіля і вистрілив.

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Від отриманих травм потерпілий загинув. Нападник втік. 

“Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, працівники карного розшуку, кінологи”, – розповіли поліціянти.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Вживають заходів із встановлення та затримання нападника.

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