Підійшов до авто і вистрілив: у Києві невідомий убив чоловіка

Уранці вівторка в Деснянському районі Києва застрелили чоловіка. Повідомлення про злочин надійшло близько 7 ранку. За інформацією поліції міста, невідомий чоловік підійшов до автомобіля і вистрілив.

Від отриманих травм потерпілий загинув. Нападник втік.

“Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, працівники карного розшуку, кінологи”, – розповіли поліціянти.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Вживають заходів із встановлення та затримання нападника.