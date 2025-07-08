Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ГоловнаСуспільствоЖиття

На ПП "Дзвінкове-Лонья" тимчасово зупинили пропуск через ліквідацію наслідків негоди

Найближчі пункти пропуску – "Косина" та "Паладь". 

На ПП "Дзвінкове-Лонья" тимчасово зупинили пропуск через ліквідацію наслідків негоди
Наслідки негоди
Фото: ДПСУ

Сьогодні, 8 липня, у зв’язку з ліквідацією наслідків негоди, тимчасово призупинили здійснення пропускних операцій у пункті пропуску "Дзвінкове-Лонь" на українсько-угорському кордоні.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Про це інформує ДПСУ.

Прикордонники просять врахувати цю інформацію під час планування подорожей за кордон.

Для перетину кордону рекомендують скористатися найближчими пунктами пропуску – "Косино" або "Велика Паладь".

наслідки негоди
Фото: ДПСУ
наслідки негоди

  • Із 7 липня унаслідок реконструкції моста через річку Тиса частково зупинили рух автотранспорту у пункті пропуску на кордні України та Румунії "Солотвино – Сігету-Мармацієї". 
Реклама
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies