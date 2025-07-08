На ПП "Дзвінкове-Лонья" тимчасово зупинили пропуск через ліквідацію наслідків негоди

Сьогодні, 8 липня, у зв’язку з ліквідацією наслідків негоди, тимчасово призупинили здійснення пропускних операцій у пункті пропуску "Дзвінкове-Лонь" на українсько-угорському кордоні.
Про це інформує ДПСУ.
Прикордонники просять врахувати цю інформацію під час планування подорожей за кордон.
Для перетину кордону рекомендують скористатися найближчими пунктами пропуску – "Косино" або "Велика Паладь".
- Із 7 липня унаслідок реконструкції моста через річку Тиса частково зупинили рух автотранспорту у пункті пропуску на кордні України та Румунії "Солотвино – Сігету-Мармацієї".