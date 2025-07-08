На ПП "Дзвінкове-Лонья" тимчасово зупинили пропуск через ліквідацію наслідків негоди

Сьогодні, 8 липня, у зв’язку з ліквідацією наслідків негоди, тимчасово призупинили здійснення пропускних операцій у пункті пропуску "Дзвінкове-Лонь" на українсько-угорському кордоні.

Про це інформує ДПСУ.

Прикордонники просять врахувати цю інформацію під час планування подорожей за кордон.

Для перетину кордону рекомендують скористатися найближчими пунктами пропуску – "Косино" або "Велика Паладь".

Фото: ДПСУ наслідки негоди