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За тиждень прикордонники знищили 2 танки та 11 гармат загарбників

Також за цей час знищено 5 маломірних плавзасобів росіян.

За тиждень прикордонники знищили 2 танки та 11 гармат загарбників
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 2 танки та 11 гармат загарбників.

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Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 30 червня по 6 липня українські прикордонники знищили:

  • танки - 2

  • гармати – 11

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    артилерія - 7

  • бойові броньовані машини – 7

  • БпЛА типу Shahed 136/131 – 74

  • склади БК та ПММ – 18

  • транспортні засоби та інженерні споруди - 142

  • комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 89

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    позиції та укриття ворога – 571

  • БпЛА тактичного рівня – 449

  • маломірні плавзасоби - 5

Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
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