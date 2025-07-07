За тиждень прикордонники знищили 2 танки та 11 гармат загарбників

Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах

З 30 червня по 6 липня українські прикордонники знищили :

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Також за цей час знищено 5 маломірних плавзасобів росіян.

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