За тиждень прикордонники знищили 2 танки та 11 гармат загарбників

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 2 танки та 11 гармат загарбників.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 30 червня по 6 липня українські прикордонники знищили:
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танки - 2
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гармати – 11
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артилерія - 7
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бойові броньовані машини – 7
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БпЛА типу Shahed 136/131 – 74
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склади БК та ПММ – 18
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транспортні засоби та інженерні споруди - 142
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комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 89
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позиції та укриття ворога – 571
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БпЛА тактичного рівня – 449
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маломірні плавзасоби - 5