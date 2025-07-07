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Ситуація на фронті, посилення ППО та дрони-перехоплювачі: Зеленський провів Ставку

Обговорили фінансування виробництва дронів та перехоплювачів.

Ситуація на фронті, посилення ППО та дрони-перехоплювачі: Зеленський провів Ставку
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів Ставку щодо ситуації на фронті, посилення ППО та виробництва дронів. 

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Про це глава держави розповів під час вечірнього звернення. 

"Доповіді по фронту, і це передусім Покровський та Новопавлівський напрямки, також Оріхівський напрямок, Сумщина та окремо наші дії на російській території в прикордонні – Курська та Бєлгородська області. Окупанти не відчуватимуть там спокою", – ідеться у повідомленні. 

Також глава держави провів детальну розмову щодо дронів: "маємо значно більше використовувати всі типи дронів, які допомагають саме на передовій. Стримувати російські штурми і забезпечувати наші активні дії саме завдяки дронам, завдяки технологічним рішенням будемо більше. Вдячний усім, хто розвиває цей напрямок, розробляє відповідні рішення". 

Триває робота щодо протидії ударам РФ із повітря. Президент обговорив посилення протиповітряної оборони: системи ППО, ракети до них, дронова ППО.

"На сьогодні головний пріоритет, і готуємо ще й нові домовленості з партнерами – розраховуємо найближчими тижнями домовленості зафіксувати. Крок за кроком закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів та перехоплювачів дронів і заповнюємо українські виробничі лінії чіткими замовленнями", — каже глава держави.

  • 3 липня стало відомо, що у Данії в присутності Володимира Зеленського міністр оборони України Рустем Умєров і CEO компанії Swift Beat, LLC Ерік Шмідт уклали меморандум про довгострокове стратегічне партнерство. 
  • Документ передбачає розширення виробничих потужностей компанії, а сучасні дрони постачатимуть Україні пріоритетно, на спеціальних умовах і за собівартістю.
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