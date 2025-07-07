"Справжня "денацифікація" має розпочатися з Москви": у МЗС України відповіли на заяви Лаврова

Речник українського МЗС Георгій Тихий відповів на заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова про "усунення загроз безпеці Росії" і наголосив, що риторика Кремля демонструє відмову від мирних зусиль.

"Справжня "денацифікація" має розпочатися з Москви, враховуючи її ставлення до інших етнічних груп — азербайджанців та решти народів Південного Кавказу, Центральної Азії, українців, кримських татар та інших.

Войовнича риторика Лаврова демонструє, що Росія відкидає мирні зусилля та натомість вдається до ультиматумів зразка 2022 року", — ідеться у заяві речника МЗС.

Георгій Тихий закликає партнерів негайно застосувати нові, жорсткі санкції проти "цих російських "денацифікаторів", щоб повернути їх до реальності".