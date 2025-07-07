До 15 років тюрми засудили агента ФСБ, який шпигував за українською ППО біля Чорного моря

Російський шпигун фіксував локації "потрібних" об’єктів під прикриттям робочих поїздок по регіону.

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який шпигував за українською ППО біля Чорного моря та коригував повітряні атаки РФ по Одещині.

Про це ідеться у повідомленні СБУ.

Як встановило розслідування, зловмисник наводив російські дрони-камікадзе та ракетне озброєння на припортову інфраструктуру південного регіону України.

Також агент намагався виявити і передати куратору бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, що обороняють повітряний простір біля акваторії Чорного моря.

Після отримання відповідних координат, окупанти сподівалися використати їх для "обходу" української ППО під час нової серії ударів по Одещині.

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Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зрадника у травні 2024 року, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної "цілі".

За даними слідства, завдання ворога виконував керівник місцевої компанії з працевлаштування моряків на риболовецькі й торговельні судна.

Агент фіксував локації "потрібних" об’єктів під прикриттям робочих поїздок по регіону. Під час обшуків у нього вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав зловмисника винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).