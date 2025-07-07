Росіяни атакували Краматорськ на Донеччині. Є постраждалі

За попередньою інформацією, є постраждалі. Наслідки обстрілів з'ясовують, на місцях ударів працюють всі відповідні служби.

Про це повідомляє очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

Російська армія завдала чотирьох ударів по місту Краматорськ Донецької області. Відомо про постраждалих.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies