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Росіяни атакували Краматорськ на Донеччині. Є постраждалі

Ворог завдав чотирьох ударів по місту.

Росіяни атакували Краматорськ на Донеччині. Є постраждалі

Російська армія завдала чотирьох ударів по місту Краматорськ Донецької області. Відомо про постраждалих.

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Про це повідомляє очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

"Краматорськ зазнав 4 ворожих удари - цивільна інфраструктура. Тип озброєння встановлюється", — каже очільник МВА. 

За попередньою інформацією, є постраждалі. Наслідки обстрілів з'ясовують, на місцях ударів працюють всі відповідні служби.

  • Упродовж минулого тижня російська армія атакувала Україну понад 1200 дронами, майже 1000 керованими авіабомбами та 39 ракетами.
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