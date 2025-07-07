Росіяни атакували Краматорськ на Донеччині. Є постраждалі

Російська армія завдала чотирьох ударів по місту Краматорськ Донецької області. Відомо про постраждалих.
Про це повідомляє очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.
"Краматорськ зазнав 4 ворожих удари - цивільна інфраструктура. Тип озброєння встановлюється", — каже очільник МВА.
За попередньою інформацією, є постраждалі. Наслідки обстрілів з'ясовують, на місцях ударів працюють всі відповідні служби.
- Упродовж минулого тижня російська армія атакувала Україну понад 1200 дронами, майже 1000 керованими авіабомбами та 39 ракетами.