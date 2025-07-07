Головне за ніч та ранок понеділка, 7 липня: атаки на Харків та Запоріжжя, обстріл Одеси, понад 180 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 184 бойових зіткнення, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли.

На світанку 7 липня російські дрони атакували Харків і поцілили у багатоповерхівки у двох районах міста. О 07:54 повідомляли про 27 постраждалих, з яких 4 – діти.

Про це пишуть у телеграмі мер міста Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов. Інформація про кількість потерпілих оновлюється щодекілька хвилин.

Пізніше Синєгубов розповів, що у Слобідському та Шевченківському районах Харкова зафіксували чотири влучання "шахедами". У Шевченківському районі унаслідок влучання біля житлового будинку поранені 18 людей. Госпіталізовані троє дітей та троє дорослих. Одна дитина перебуває у важкому стані. Інші - у стані середньої тяжкості.

За словами начальника ОВА, ворог фактично тероризує населення, уражаючи цивільну інфраструктуру. Із пошкодженого будинку евакуювали усіх мешканців, і пізніше вирішуватимуть, чи можна цю будівлю надалі експлуатувати.

У Харкові і Запоріжжі ворог атакував ТЦК та СП.

Серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений, а у Харківському ОТЦК та СП поранені 3 людини.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 184 бої, з них третина (60) – на Покровському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Червоний Став, Серебрянка, Карпівка, в напрямках Нового Миру та Торського.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1100 окупантів. Від початку вторгнення війська РФ втратили близько 1 027 540 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У Сумській області рятувальники ліквідували масштабну пожежу після ворожого удару, унаслідок якого загинули 2 людини, також є травмовані.

У ніч на 7 липня російські війська атакували Одесу. Унаслідок обстрілу загинула одна людина.

За даними рятувальників, пошкоджені 10 гаражів, адміністративна будівля на території СТО та кілька будівельних вагончиків. Знищено легкові, вантажні автомобілі та автобус. Виникли пожежі.

Глава ОВА Олег Кіпер, коментуючи удар, сказав, що по ворожих цілях активно працювала ППО. Але уникнути пошкоджень не вдалося.

У ніч на 7 липня унаслідок падіння уламків російських дронів постраждали три райони Києва - Деснянський, Голосіївській та Солом'янський

Більше інформації – в новині.

Уночі ворог запустив 4 зенітні керовані ракети С-300/400 із Курської області та 101 ударний БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Чауда – ТОТ Криму.

Зафіксовано влучання ударних дронів в десяти локаціях, падіння збитих – в семи.

"Станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 58 – збито вогневими засобами ураження, 17 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ", – повідомили Повітряні сили.

Сьогодні, 7 липня, стало відомо, що розпочав роботу DOT-Chain Defence – своєрідний маркетплейс зброї, створений для оперативного забезпечення фронту.

Як повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, це – нова цифрова система, яка прискорює та спрощує постачання озброєння для Сил оборони.

У пілотному запуску візьмуть участь 10 бригад ЗСУ, на що Міноборони виділило Агенції оборонних закупівель мільярд гривень. На ці кошти бригади через IT-систему Державного оператора тилу зможуть замовити FPV-дрони, а незабаром – і інші види БПЛА, засоби РЕБ, роботизовані комплекси.

За словами міністра, кожна військова частина матиме можливість обирати саме те, що потрібно їй для виконання завдань. Водночас Агенція оборонних закупівель забезпечуватиме фінансування і доставку без зайвої бюрократії. Умєров написав, що тепер постачання відбуватиметься не за місяці, а за кілька тижнів.

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