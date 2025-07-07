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Оборонці ліквідували 1100 окупантів за добу

Від початку вторгнення війська РФ втратили близько 1 027 540 солдатів. 

Оборонці ліквідували 1100 окупантів за добу
Морські піхотинці відбили штурм окупантів з бронетехнікою на Покровському напрямку
Фото: Скріншот з відер

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1100 окупантів, 3 ворожі танки, 7 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 118 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спецтехніки.

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Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1027540 (+1100) осіб 
  • танків – 10995 (+3) од
  • бойових броньованих машин – 22963 (+7) од
  • артилерійських систем – 29993 (+33) од
  • РСЗВ – 1432 (+2) од
  • засоби ППО – 1192 (+0) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44058 (+233)
  • крилаті ракети – 3439 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 54370 (+118)
  • спеціальна техніка – 3927 (+2).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
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