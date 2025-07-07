Оборонці ліквідували 1100 окупантів за добу

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1100 окупантів, 3 ворожі танки, 7 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 118 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спецтехніки.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1027540 (+1100) осіб
- танків – 10995 (+3) од
- бойових броньованих машин – 22963 (+7) од
- артилерійських систем – 29993 (+33) од
- РСЗВ – 1432 (+2) од
- засоби ППО – 1192 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44058 (+233)
- крилаті ракети – 3439 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 54370 (+118)
- спеціальна техніка – 3927 (+2).
Дані уточнюються.