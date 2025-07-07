Оборонці ліквідували 1100 окупантів за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1100 окупантів, 3 ворожі танки, 7 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 118 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спецтехніки.

Морські піхотинці відбили штурм окупантів з бронетехнікою на Покровському напрямку

Від початку вторгнення війська РФ втратили близько 1 027 540 солдатів.

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