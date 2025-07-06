Росія масовано атакує Сумську громаду. Є жертва (оновлено)

Російські окупанти від ночі атакують Сумську громаду.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Григоров.

За його словами, під масованими обстрілами перебуває село Битиця.

«Ворог атакує село від ночі: були удари керованими авіабомбами, зранку – ракетний удар, а вдень росіяни застосували ударні дрони», - розповів Григоров.

Він додав, що унаслідок влучань БпЛА спалахнула пожежа в житловому секторі. Загроза повторних атак зберігається.

Оновлено. Згодом стало відомо про загибель цивільної людини.

"Тіло жертви виявили під час обстеження території після серії ударів. Попередньо, ще одна людина поранена. Пошуково‑рятувальні роботи тривають", - заявив Григоров.

Керівник ОВА додав, що близько 16:00 ворог атакував село чотирма ударними БпЛА.

"Унаслідок обстрілу пошкоджені десятки будинків місцевих жителів. Пʼять – фактично знищені. Масштаби руйнувань уточнюються", - повідомив Григоров.