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Росіяни атакували дроном комбайн у Запорізькій області

Поранень зазнав 58-річний водій комбайна.

Росіяни атакували дроном комбайн у Запорізькій області
Фото: Telegram/Валентин Резніченко

У Пологівському районі Запорізької області росіяни атакували FPV-дроном комбайн у полі.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни атакували Пологівський район FPV-дроном. Внаслідок атаки пошкоджено комбайн, який працював у полі", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок атаки 58-річний водій комбайна дістав поранення.

  • Уночі 6 липня росіяни атакували "шахедами" Запоріжжя та район. Унаслідок ударів постраждала жінка, також пошкоджені багатоповерхівки та фермерське господарство.
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