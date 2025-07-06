Росіяни атакували дроном комбайн у Запорізькій області

У Пологівському районі Запорізької області росіяни атакували FPV-дроном комбайн у полі.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Росіяни атакували Пологівський район FPV-дроном. Внаслідок атаки пошкоджено комбайн, який працював у полі", — ідеться у повідомленні.
Унаслідок атаки 58-річний водій комбайна дістав поранення.
- Уночі 6 липня росіяни атакували "шахедами" Запоріжжя та район. Унаслідок ударів постраждала жінка, також пошкоджені багатоповерхівки та фермерське господарство.