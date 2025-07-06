Росіяни атакували дроном комбайн у Запорізькій області

"Росіяни атакували Пологівський район FPV-дроном. Внаслідок атаки пошкоджено комбайн, який працював у полі", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У Пологівському районі Запорізької області росіяни атакували FPV-дроном комбайн у полі.

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