Головне за ніч та ранок неділі, 6 липня: атаки на Київщину та Полтавщину, удар по Миколаєву, 200 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 200 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, день Військово-морських сил України.

Російська армія атакувала Кременчуцький район Полтавщини. Унаслідок обстрілу виникла пожежа на території приватного домоволодіння.

За інформацією Сухопутніх військ ЗСУ, зафіксовано влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч.

За попередніми даними, серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає. На місці працюють екстрені служби.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 200 боєзіткнень.

Найважчими залишаються Північно–Слобожанський і Курський (23 атаки росіян), Покровський (59 атак) та Лиманський (37 атак) напрямки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1180 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 1 026 440 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

На Київщині унаслідок атаки РФ постраждали троє людей.

Через дронову атаку виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки.

Докладніше – в новині.

У ніч на 6 липня росіяни атакували "шахедами" портову інфраструктуру Миколаєва. Травмовано двоє людей, пошкоджено складські будівлі та електромережі.

Також під ворожим ударом опинився Коблівська громада. Внаслідок атаки у с. Рибаківка пошкоджено 13 приватних будинків, будівлі на території декількох баз відпочинку, відділення "Укрпошти" та магазин.

У ніч на 6 липня противник атакував Україну 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. та 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда – ТОТ Криму.

"Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 117 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 98 — збито вогневими засобами ураження, 19 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ", — кажуть у повітряних силах.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 19 локаціях, а також падіння збитих – на 2 локаціях.

Президент Володимир Зеленський привітав Військово-морські сили із професійним святом.

"Разом зі всіма нашими Силами оборони воїни ВМС довели, що Україна здатна й захищатиме свої інтереси. Російського десанту не було й не буде в Одесі, "Москва" пішла на дно, острів Зміїний під контролем України, знищено та пошкоджено 28 російських кораблів та один підводний човен, а "зерновий коридор" функціонує та підтримує продовольчу безпеку світу. З Днем Військово-Морських сил Збройних Сил України!", – написав глава держави у Facebook.

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