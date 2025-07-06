Ворог атакував безпілотниками будівлю ТЦК та СП у Кременчуці на Полтащині (оновлено)

Російська армія атакувала Кременчуцький район Полтавщини. Унаслідок обстрілу виникла пожежа на території приватного домоволодіння.

Оновлення. За інформацією Сухопутніх військ ЗСУ, зафіксовано влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч.

Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає. На місці працюють екстрені служби.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

"Унаслідок ворожої атаки на Кременчуцький район виникла пожежа на території приватного домоволодіння. На місці події працюють усі відповідні служби. Станом на цей момент звернень до екстрених служб щодо постраждалих або загиблих не надходило", — ідеться у повідомленні.

Начальник ОВА закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.