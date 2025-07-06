​З початку літа росіяни обстріляли 24 автомобілі "швидкої" і поранили 6 медиків, - МОЗ

Україна продовжує фіксувати усі факти атак на цивільну медичну інфраструктуру та інформувати про це міжнародних партнерів.

З початку літа через обстріли агресора поранені шість медиків екстреної медичної допомоги - п’ятеро з них в Херсонській області, один в Харківській, а також пошкоджені 24 автомобілі швидкої, з яких два знищені вщент.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я з посиланням на дані моніторингу закладу "Українського науково-практичний центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України", передає "Інтерфакс- Україна".

Два медиків були поранені в Херсонській області внаслідок атаки дрона по бригаді в Білозерці.

Серед пошкоджених автомобілів швидкої допомоги дев’ять в Одеській області, вісім в Києві, в тому числі п’ять внаслідок атаки 4 липня.

"Повністю був знищений автомобіль швидкої допомоги в Білгород-Дністровському (Одеська обл.) , який повністю згорів після прильоту, та автомобіль на станції в Білозерці (Херсонська обл.) після артобстрілу. Крім того, МОЗ повідомляє, що з початку літа були зруйновані або пошкоджені щонайменше шість об’єктів інфраструктури екстреної допомоги", - йдеться в повідомленні.

В Одеській області зруйновані адмінбудівля Центру ЕМД у середмісті Одеси після прямого влучання БПЛА, будівля станції ШМД у Білгород-Дністровському, в Херсонській області згорів Станіславський ППБ (пункт постійного базування) бригад ЕМД після артобстрілу, пошкоджено гараж із автівками Білозерської станції.

В Києві пошкоджено будівлі підстанції, в Харківській області - відбувся обстріл відділення в Куп’янську.

"Попри постійні обстріли та втрати, ЕМД продовжує роботу. Бригади переведено в інші пункти базування, а виклики опрацьовуються в повному обсязі. Ми продовжуємо фіксувати усі факти атак на цивільну медичну інфраструктуру та інформувати міжнародних партнерів", - зазначають в МОЗ.