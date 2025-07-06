Михайло Радуцький: «Голосів за законопроєкт про лікарське самоврядування наразі немає»

Але до другого читання цей законопроєкт досі не дійшов. Та й голосів для його ухвалення, як виявилося, немає. Чому? Це пояснив народний депутат, голова комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький під час дискусійної панелі «Медична реформа: змінитися, щоби вижити » (проходила в рамках спільного проєкту LB.ua та EFI Group «Нова країна»).

Рік тому Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт «Про самоврядування у сфері охорони здоров’я в Україні» , який фактично встановлює автономію для медичних працівників. У разі впровадження такої системи вони отримають незалежність від лікарень, працюватимуть за індивідуальними свідоцтвами, які дадуть право на медичну практику, зможуть практикувати одночасно у різних місцях абощо.

Фото: Олександр Ратушняк Михайло Радуцький, голова профільного комітету Верховної Ради

Лікарське самоврядування — світова й дієва практика, говорить Михайло Радуцький, його не вигадала Україна.

«Коли я зустрічався з Кеннеді-молодшим, чинним міністром охорони здоров’я США, він скаржився на те, що його так дістали асоціації, бо вони самі ухвалюють рішення, а він вплинути на них не може», — розповів депутат.

Україні лікарське самоврядування, упевнений Радуцький, теж потрібне, тому що Міністерство охорони здоров’я не повинно розв’язувати якісь внутрішньогалузеві питання.

«Такий парадокс: у дописах, коментарях, медійно лікарі скаржаться на ДОЗ, МОЗ, що усі погані, не так керують, не так менеджерують. Їм запропонували: беріть, керуйте собою самі, не чекайте, що МОЗ визначить, гарний ви невролог чи поганий. Визначте це серед неврологів, допустіть його до професії. Заберіть повноваження з ліцензування», — розповідає Радуцький.

Фото: Олександр Ратушняк

Але сама медична спільнота, зазначає депутат, чинить супротив цьому законопроєкту. Є ті, хто проти фінансування самоврядування через внески самих функціонерів системи, хоча конкретна сума поки не обговорювалася. Є у медицині досить багато «псевдовождів» і якихось міжнародних асоціацій, зазначає нардеп, які стають непотрібними у разі ухвалення цього закону. І вони теж чинять тиск, чим розколюють сесійну залу, бідкається голова профільного комітету.

«З ким (з депутатів — Ред.) не починаєш говорити, чуєш: «Ні, я за це не проголосую, бо у мене лікар на окрузі каже, що це погано». І це — біда. Думаю, що ми не витягнемо ні міністерство, ні комітет», — зауважив Радуцький.

«Хотів би подякувати «Здоровим рішенням» за їхню адвокацію, без них все було б ще гірше. Адвокація дуже допомогла, багато людей переходить. Ми навіть з «Європейською Солідарністю» знайшли спільну мову, а у них було дуже багато зауважень до цього закону», — розповів Радуцький.

Та робота над законопроєктом триває, каже депутат, сторони шукатимуть точок дотику.

«Цей закон потрібен. Крапка. І ми — як комітет — готові до компромісів. Сподіваюсь, що міністерство теж», — зауважив Михайло Радуцький.

Фото: Олександр Ратушняк Михайло Радуцький, голова профільного комітету Верховної Ради

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко ситуацію з лікарським самоврядуванням в Україні назвав «унікальною».

«Питання про самоврядування медичних професій завжди порушують «знизу». Вимога робити це йде від медиків. А у нас таке відчуття, що влада нав’язує їм, що прийшов час самоорганізовуватися», - відзначив міністр.