Михайло Радуцький: «Голосів за законопроєкт про лікарське самоврядування наразі немає»

Лікарське самоврядування — світова й дієва практика, говорить Михайло Радуцький, його не вигадала Україна.
«Коли я зустрічався з Кеннеді-молодшим, чинним міністром охорони здоров’я США, він скаржився на те, що його так дістали асоціації, бо вони самі ухвалюють рішення, а він вплинути на них не може», — розповів депутат.
Україні лікарське самоврядування, упевнений Радуцький, теж потрібне, тому що Міністерство охорони здоров’я не повинно розв’язувати якісь внутрішньогалузеві питання.
«Такий парадокс: у дописах, коментарях, медійно лікарі скаржаться на ДОЗ, МОЗ, що усі погані, не так керують, не так менеджерують. Їм запропонували: беріть, керуйте собою самі, не чекайте, що МОЗ визначить, гарний ви невролог чи поганий. Визначте це серед неврологів, допустіть його до професії. Заберіть повноваження з ліцензування», — розповідає Радуцький.
Але сама медична спільнота, зазначає депутат, чинить супротив цьому законопроєкту. Є ті, хто проти фінансування самоврядування через внески самих функціонерів системи, хоча конкретна сума поки не обговорювалася. Є у медицині досить багато «псевдовождів» і якихось міжнародних асоціацій, зазначає нардеп, які стають непотрібними у разі ухвалення цього закону. І вони теж чинять тиск, чим розколюють сесійну залу, бідкається голова профільного комітету.
«З ким (з депутатів — Ред.) не починаєш говорити, чуєш: «Ні, я за це не проголосую, бо у мене лікар на окрузі каже, що це погано». І це — біда. Думаю, що ми не витягнемо ні міністерство, ні комітет», — зауважив Радуцький.
«Хотів би подякувати «Здоровим рішенням» за їхню адвокацію, без них все було б ще гірше. Адвокація дуже допомогла, багато людей переходить. Ми навіть з «Європейською Солідарністю» знайшли спільну мову, а у них було дуже багато зауважень до цього закону», — розповів Радуцький.
Та робота над законопроєктом триває, каже депутат, сторони шукатимуть точок дотику.
«Цей закон потрібен. Крапка. І ми — як комітет — готові до компромісів. Сподіваюсь, що міністерство теж», — зауважив Михайло Радуцький.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко ситуацію з лікарським самоврядуванням в Україні назвав «унікальною».
«Питання про самоврядування медичних професій завжди порушують «знизу». Вимога робити це йде від медиків. А у нас таке відчуття, що влада нав’язує їм, що прийшов час самоорганізовуватися», - відзначив міністр.