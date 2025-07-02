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Радуцький: законопроєкт про лікарське самоврядування розколов залу, голосів у другому читанні може забракнути

Глава комітету вбачає парадокс у тому, що медичні працівники скаржаться на врядування від держави, але не хочуть братися за це самі. 

Радуцький: законопроєкт про лікарське самоврядування розколов залу, голосів у другому читанні може забракнути
Михайло Радуцький, голова профільного комітету Верховної Ради
Фото: Олександр Ратушняк

Законопроєкт про лікарське самоврядування уже розколов сесійну залу. Це вже другий, урядовий, варіант, але й за нього голосів на другому читанні забракне.

Про це під час дискусії "Медична реформа: змінитися, щоби вижити", організованої в рамках проєкту Нова країна LB та EFI Group, сказав голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Причиною розколу залу він назвав наявність “псведовождів” в медицині, які розуміють, що з ухваленням закону вони стануть непотрібними, тож їм краще нічого не вирішувати, ніж взяти на себе відповідальність. 

Радуцький вбачає парадокс у тому, що медики скаржаться на врядування від держави, але не хочуть врядувати самостійно. 

“Голосів так, щоб він пройшов у другому читанні, немає. І парадокс в цьому усьому: лікарі скаржаться, який МОЗ поганий, який ДОЗ (Департамент охорони здоров'я. – Ред.) поганий, всі погані, всі не так керують. Запропонували: друзі, беріться, керуйтесь собою самі, не чекайте, що МОЗ визначає, ви гарний невролог чи поганий невролог. Визначте самі, неврологи, це гарний чи поганий, допустіть його до професії, заберіть ці повноваження”, – сказав Радуцький.

Він вважає, що самоврядування потрібне, і частину повноважень МОЗ потрібно передати. 

  • Рік тому Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про лікарське самоврядування. Відповідно до нього, усіх медиків поділять на чотири палати: лікарів, фармацевтів, стоматологів і медсестер/медбратів. І кожній дадуть повноваження. Палати зможуть контролювати, кому давати й у кого забирати право на медпрактику, визначати клінічні протоколи лікування, керувати обов'язковим безперервним професійним розвитком. 
  • Медики муситимуть вступати в палати, інакше не зможуть працювати за фахом в Україні. І ще повинні будуть платити обов’язкові внески. Докладний аналіз документу читайте в матеріалі "Буде ще гірше чи вже нема куди? Якими є ризики закону про лікарське самоврядування для всієї країни".
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