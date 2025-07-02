Радуцький: законопроєкт про лікарське самоврядування розколов залу, голосів у другому читанні може забракнути

Глава комітету вбачає парадокс у тому, що медичні працівники скаржаться на врядування від держави, але не хочуть братися за це самі.

Законопроєкт про лікарське самоврядування уже розколов сесійну залу. Це вже другий, урядовий, варіант, але й за нього голосів на другому читанні забракне.

Про це під час дискусії "Медична реформа: змінитися, щоби вижити", організованої в рамках проєкту Нова країна LB та EFI Group, сказав голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Причиною розколу залу він назвав наявність “псведовождів” в медицині, які розуміють, що з ухваленням закону вони стануть непотрібними, тож їм краще нічого не вирішувати, ніж взяти на себе відповідальність.

Радуцький вбачає парадокс у тому, що медики скаржаться на врядування від держави, але не хочуть врядувати самостійно.

“Голосів так, щоб він пройшов у другому читанні, немає. І парадокс в цьому усьому: лікарі скаржаться, який МОЗ поганий, який ДОЗ (Департамент охорони здоров'я. – Ред.) поганий, всі погані, всі не так керують. Запропонували: друзі, беріться, керуйтесь собою самі, не чекайте, що МОЗ визначає, ви гарний невролог чи поганий невролог. Визначте самі, неврологи, це гарний чи поганий, допустіть його до професії, заберіть ці повноваження”, – сказав Радуцький.

Він вважає, що самоврядування потрібне, і частину повноважень МОЗ потрібно передати.