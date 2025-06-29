Тренд на природність: чому жінки почали зменшувати собі губи і груди до «рідних» розмірів

До лондонського хірурга звернулася молода жінка. Попросила несподіване: зробити її губи не просто об’ємними, а демонстративно фальшивими.

2012 рік. Тобі це здавалося ексцентричним винятком. Але за кілька років те, що виглядало як крайність, стало мейнстримом.

У 2015-му в США ін’єкції філерів у губи робили кожні 20 хвилин. У 2019-му понад 4,3 мільйона людей у світі заплатили за штучне збільшення губ.

Новий ідеал краси — з великими губами, гострими вилицями та гладеньким, немов відретушованим лобом — захопив соцмережі, клініки, свідомість. Образ «глянцевої жінки» став новою нормою.

Та ця естетика мала ціну: побічні ефекти, залежність від корекцій, стирання індивідуальності. І врешті — розчарування. Зрештою хвиля змінилася: ідеал почав втрачати блиск.

Клініки по Європі фіксують зростання запитів на зменшення, а не збільшення. Все більше жінок видаляють філери, зменшують груди, відмовляються від ботоксу. Вони не хочуть бути «ідеальними» — вони хочуть знову бути собою. Тренд визрів і в Україні.

Блогерка і нутриціологиня Катерина Крупкіна опублікувала в соцмережі відео, де показує: видалила грудні імпланти, які носила понад 11 років, а за ними — і філери з губ.

@kateryna.krupkina Нарешті я це зробила !) дістала грудні імпланти та здула губи, хочу, щоб це було новим трендом ! ♬ original sound - Yahya029

«Я людина, яка говорить про прийняття себе, але при цьому ходила з накачаними губами і грудьми. Це стало нав’язливою ідеєю. Та врешті я зрозуміла: це не робить мене щасливішою», — розповіла вона у відео, яке переглянули понад 7,5 мільйонів разів.

Катерина вже не робить ботокс і мріє, щоб її вибір «став новим трендом — прийняття й “відчеплення” від зовнішності». У коментарях — сотні жіночих історій: «Я передумала вставляти імпланти», «Я теж видалила свої», «Я боюсь, але замислилася вперше».

Чи справді є цей новий рух — проти штучної краси? LB.ua запитав про це косметологиню і засновницю клініки MOLODIST Дарʼю Колган, психолога і гештальт-терапевта Сергія Савельєввa та провідного пластичного хірурга Дмитра Слоссера.