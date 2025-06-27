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26% українців відкладають народження дитини “до завершення війни”, – дослідження ЮНІСЕФ

Лише 21% українців планують народження дитини найближчим часом, 26% відкладають це рішення до завершення війни. 

26% українців відкладають народження дитини “до завершення війни”, – дослідження ЮНІСЕФ
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Фото: Наталя Назаренко / LB.ua

Головні причини — нестабільність, економічні труднощі та тривалий стрес.

Такі результати показало нове дослідження ЮНІСЕФ, проведене спільно з Rating Group, Advanter Group і Центром соціальних змін у травні 2025 року.

Також дані показують, що лише 29% батьків знають, що виключне грудне вигодовування має тривати шість місяців.

Третина батьків (32%) досі застосовують фізичні покарання. 

Дослідження твердить, що близько 67% батьків в Україні не мають доступу до базових ресурсів, які допомогли б їм краще справлятись із вихованням дітей. Лише 20% відвідували хоча б один спеціалізований курс для батьків, а 86% респондентів висловили підтримку ідеї впровадження Національної програми підтримки батьківства.

Разом із тим, українські батьки демонструють високий рівень розуміння важливості емоційного зв’язку: 89% вважають його ключовим для розвитку дитини, і більшість активно використовують практики чуйного догляду. 40% новоспечених і майбутніх батьків підтримують виховання без гендерних стереотипів.

«Батьківство — одна з найвідповідальніших і водночас найскладніших ролей у житті, особливо під час війни, — наголосила в.о. голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Шаміза Абдулла. — Діти, які зростають у турботливій, люблячій атмосфері, яких підтримують впевнені в собі батьки, мають набагато більше шансів реалізувати себе в житті та зробити свій внесок у відновлення України».

ЮНІСЕФ та Координаційний центр розвитку сімейного виховання ініціюють створення Національної програми підтримки батьківства. За словами керівниці Центру Ірини Тулякової, програма має об’єднати найкращі міжнародні та українські практики: «Вона сформує спільне бачення того, як держава може підтримувати батьків, розвивати їхні навички й компетенції, щоб кожна дитина зростала в дбайливому та безпечному середовищі». Програма охоплюватиме напрями здоров’я, харчування, безпеки, чуйного ставлення та раннього розвитку.

ЮНІСЕФ також запустив Батьківський хаб — онлайн-платформу з порадами, як родинам виховувати дітей навіть у часи кризи.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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