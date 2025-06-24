У Львові відкрили Центр допомоги людям, які пережили полон та тортури

24 червня у Львові на вул. Лемкіна відкрили перший в Україні Центр допомоги людям, які пережили полон та тортури.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
“Щотижня сотні українців повертаються з полону. Це наші рідні й друзі. І навіть перебуваючи вже в безпеці, вони потребують підтримки”, - написав Садовий.
Цей центр є частиною великої екосистеми UNBROKEN. В ньому 17 кімнат для проживання пацієнтів, є простори для амбулаторної та стаціонарної допомоги, сучасні методи терапії.
Поруч розташована окрема будівля для арттерапії, на першому поверсі якої гончарня, а на другому художня майстерня.
“Але якщо хтось хоче ткати, співати чи займатись музикою — ми підлаштуємось. Бо головне — дати людині свободу і середовище, де можна відновитись”, - запевнив мер Львова.
Андрій Садовий також подякував за втілення проєкту у реальність уряду Фландрії та меру Мехелена Барту Сомерсу.