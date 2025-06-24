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У Львові відкрили Центр допомоги людям, які пережили полон та тортури

Це перший такий центр в Україні.

У Львові відкрили Центр допомоги людям, які пережили полон та тортури
У Львові відкрили Центр допомоги людям, які пережили полон та тортури
Фото: Андрій Садовий

24 червня у Львові на вул. Лемкіна відкрили перший в Україні Центр допомоги людям, які пережили полон та тортури.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

“Щотижня сотні українців повертаються з полону. Це наші рідні й друзі. І навіть перебуваючи вже в безпеці, вони потребують підтримки”, - написав Садовий.

Цей центр є частиною великої екосистеми UNBROKEN. В ньому 17 кімнат для проживання пацієнтів, є простори для амбулаторної та стаціонарної допомоги, сучасні методи терапії. 

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Поруч розташована окрема будівля для арттерапії, на першому поверсі якої гончарня, а на другому художня майстерня. 

“Але якщо хтось хоче ткати, співати чи займатись музикою — ми підлаштуємось. Бо головне — дати людині свободу і середовище, де можна відновитись”, - запевнив мер Львова.

Андрій Садовий також подякував за втілення проєкту у реальність уряду Фландрії та меру Мехелена Барту Сомерсу.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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