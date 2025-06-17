Моя ключова задача - підняти зарплати сімейним лікарям та "швидким", - Ляшко

Голова МОЗ планує підняти капітаційну ставку, платити більше сімейним лікарям, але за тих, кого вони дійсно обслуговують.

Але з початку треба навести лад.

Про це Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю LB. ua у проєкті “Боляче”.

“Якщо ми ставимо собі ціль підняти зарплату, покращити якість, збільшити капітаційну ставку, то ми повинні пройти верифікацію важко, але спокійно, бо за цим прийде зовсім інше благо, до якого треба дійти”, - каже міністр.

За словами Ляшка, зараз середня кількість декларацій на одного сімейного лікаря – 1300 при нормативному 1800. Тільки 20% сімейних лікарів мають велике навантаження — понад 1800 декларацій.