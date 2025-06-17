Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко

За три роки держава закупила і поставила 242 комп'ютерних томографи для кластерних і надкластерних медзакладів.

Якщо в онкоцентрі роблять по 6 КТ-досліджень на день, треба прибирати менеджера.

Про це Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю LB. ua у проєкті “Боляче”.

Міністр розповів про випадок у харківському онкоцентрі, де у березні 2025 року пацієнтів на КТ записували аж на січень 2026 року. Ляшко відвідав медзаклад разом з головою ОВА без попередження.

“Заїхали в харківський онкоцентр. 10:30 – КТ закрите. Ми бачимо, що вони звітують за кількістю в НСЗУ і бачимо неорганізований процес”, - каже він.

Ляшко говорить, що мінімум 20 досліджень в день робити реально, бо у приватних клініках роблять 30-50: “це модель приватного бізнесу, яка окупається, якщо менше – летить бізнес нанівець”.

“А в держструктурі – 6 КТ, закрили томограф і пішли”, - каже Ляшко.

Міністр також назвав причини, якими у медзакладах пояснюють черги на КТ:

“Нема спеціалістів”. Набираю ректора медуніверситету: “До вас за рік на кафедру хоч хтось звертався, щоб перестрахували?”. “Ні”. І так скрізь".

Також, за його словами, пацієнтам часто кажуть, що контрастна речовина, яка необхідна для виконання процедури, НСЗУ не покривається:

“Якщо глянемо розрахунки собівартості послуги, то те, що оплачує НСЗУ, на 100% покривається тарифом. Наша задача – бачити цей баланс, щоб розуміти, як що пріоритезувати, перезакривати, де розрахунки неправильні потенційно можуть бути”.

Раніше Ляшко жорстко висловлювався на адресу лікарів, які беруть гроші з пацієнтів за КТ: “За це руки хочеться відривати”, - казав він.

Також ми раніше розповідали, що робити, коли відмовляють у безкоштовному КТ за направленням або ставлять у довгу чергу.

Повністю бесіду з Віктором Ляшком читайте тут.