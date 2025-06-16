Жінки, які працюють вночі, мають більший ризик захворіти на астму - дослідження

Жінки, які працюють у нічні зміни, частіше страждають на астму середнього або тяжкого ступеня порівняно з тими, які працюють удень.

Дослідження, в якому взяли участь понад 270 тис. людей, не виявило такого зв'язку між астмою та роботою в нічні зміни у чоловіків.

Про це повідомляє medicalxpress з посиланням на дослідження, опубліковане в ERJ Open Research,

«Астма непропорційно частіше вражає жінок. Жінки, як правило, мають важчу астму та вищий рівень госпіталізації та смертності від астми порівняно з чоловіками”, - каже доктор Роберт Мейдстоун з Манчестерського університету, автор дослідження.

Дослідники використовували дані з британського біобанку. Вони включили загалом 274 541 працюючих людей та виявили, що 5,3% з них мали астму, причому 1,9% страждали на астму середнього або тяжкого ступеня (тобто вони викоритувували інгалятор для профілактики астми та принаймні один інший засіб від астми, такий як пероральний стероїд).

Вони класифікували цих людей залежно від того, чи працювали вони лише вдень, чи в нічні зміни, або і так, і так.

Аналіз показав, що загалом жінки, які працюють позмінно, частіше хворіють на астму. Жінки, які працюють лише в нічні зміни, приблизно на 50% частіше страждають на астму середнього або тяжкого ступеня порівняно з жінками, які працюють лише вдень.

Ризик астми у чоловіків не змінювався залежно від того, чи працювали вони.

Доктор Мейдстоун сказав: «Це перше дослідження, яке оцінює статеві відмінності у зв'язку між змінною роботою та астмою. Ми виявили, що постійні працівники, що працюють у нічну зміну, мали вищі шанси захворіти на астму середнього та тяжкого ступеня порівняно з відповідними працівниками, що працюють у денну зміну.

«Цей тип досліджень не може пояснити, чому змінна робота та астма пов'язані. Однак це може бути пов'язано з тим, що порушується біологічний годинник, зокрема рівень чоловічих та жіночих статевих гормонів”, - каже доктор Мейдстоун.

Раніше було показано, що високий рівень тестостерону захищає від астми, тому нижчий рівень тестостерону у жінок може відігравати певну роль.

З іншого боку, чоловіки та жінки працюють на різних типах змінної роботи, і це теж може впливати.

У жінок у постменопаузі ризик розвиток астми середнього або тяжкого ступеня, які працювали уночі, збільшився майже вдвічі у порівняно з тим, хто працював удень і не приймав замісну гормональну терапію (ЗГТ).

Д-р Мейдстоун додав: «Наші результати свідчать про те, що ЗГТ може захищати від астми жінок, які працюють у нічні зміни, проте необхідні подальші дослідження, щоб перевірити цю гіпотезу”.

Професорка Флоренс Шлейх з експертної групи Європейського респіраторного товариства з питань захворювань дихальних шляхів та не брала участі в дослідженні каже:

«Це дослідження показує, що робота в нічні зміни може бути фактором ризику розвитку астми у жінок, Більшість працівниць не мають легкої можливості змінити свій графік роботи, тому нам потрібні подальші дослідження, щоб перевірити та зрозуміти цей зв'язок і з'ясувати, що можна зробити, аби зменшити ризик для жінок, які працюють вночі».